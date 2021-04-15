長實加碼24億回購 李氏持股勢增至45.6%

長實（1113）宣佈就收購及回購計劃作出修訂，回購股數上限由3.33億股提高至3.8億股，修訂後上限相當於已發行股數的10.29%，回購價維持在每股51元。按回購上限增加0.47億股推算，回購計劃涉及金額將增近23.8億元，即由170億元增至193.8億元。



經過上述修訂後，當收購及回購計劃完成後，李嘉誠家族作為控股股東集團，持股量將由現時的35.99%，增至45.6%。如果沒有昨日修訂，李嘉誠家族持股量只會增至45.02%。



長實指出，自今年3月18日公佈收購以及回購建議以來，收到不少股東反饋，因此作出上述修訂，以擴大該公司對盈餘現金調配。長實並指，假設修訂後股份回購計劃全面完成，與原有方案比較，已發行股數將因而淨減少，從而增加財務收益以及提高資本回報，對全體股東有利。



長實上月宣佈，向李嘉誠基金會發行總值170億元的股份，以收購4項基建資產，同時斥資170億元現金，向其他股東回購股份。



另外，據外電報道，長和（001）旗下公司，昨日配售東方海外（316）約775萬股舊股，套現8.53億元，每股作價110元，較周二收市價125.4元折讓12.3%。長和昨日的110元配售價，較2018年的購入價78.67元高出近四成，持股兩年多獲利約2.4億元。受配股消息拖累，東方海外昨日大瀉14%，收報107.8元。報道指，該批股份早前以110至114元範圍進行詢價，最終以下限進行配售，餘下股份設有90天禁售期。



長和沽東方海外套8.5億



資料顯示，中遠海控（1919）收購東方海外後，在2018年7月向長和、中國國投以及絲路基金出售合共約15.1%股權，確保東方海外股份有足夠街外流通量。當時作價為每股78.67元，涉及9449.5萬股，總數74.34億元。單以長和來說，出資24.57億元購入3122.7萬股，相當於4.99%股權。



