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上月按保5683宗 創林鄭Plan新高

2021-04-15 列印
　　政府自2019年10月放寬按揭保險計劃，推出俗稱林鄭Plan的新按保計劃，此後按保需求大增，並不斷推升整體按保申請數字。據按證保險公司最新數據顯示，今年三月批出的按保申請宗數多達5683宗，按年大升65.3%，宗數和金額均創林鄭Plan推出以來新高水平。

　　今年首三個月計，按證保險公司共批出14720宗按保貸款申請，按年顯著上升74.4%；涉及金額804.18億元，按年大升84%。與2月份比較，上月批出的按保貸款申請宗數及涉及金額，較2月份分別上升28.2%及30.6%。

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