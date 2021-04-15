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傳美加基金研競購東芝

2021-04-15 列印
　　繼早前歐洲私募基金CVC Capital Partners（CVC）向日本老牌電機製造商東芝（Toshiba）提出初步收購提議後，據報美國私募基金KKR及加拿大投資公司Brookfield資產管理，均在研究競購東芝，當中KKR或提出較CVC高的收購方案。而CVC或選擇與日本投資者聯手出價，以獲得日本監管機構批准。據外電引述消息指，CVC早前提出以逾209億美元（約1630億港元）把東芝私有化，但有投資者批評，指CVC每股作價5000日圓屬於過低水平。報道指，KKR正考慮或以更高出價提出收購東芝，Brookfield亦初步考慮是否提出收購。報道又指，CVC可能會選擇與日本投資者聯手出價，或有助贏得監管機構批准，CVC計劃最快本周提供關於收購要約新的細節。

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