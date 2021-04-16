鮑威爾:明年加息機會不大 越三萬四創新高 杜指升305點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34035點，升305點；標普500指數收報4170點，升45點；納斯達克指數收報14038點，升180點。滙控（005）美國預託證券價格曾見45.45港元，較香港收市價跌0.20港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見625.10港元，較香港收市價升5.10港元。
截至本月十日的一周，美國首次申請失業救濟人數只有57.6萬人，按周減少19.3萬人，並遠少於市場預期的70萬人。對上一周的前值，則修訂為76.9萬人。
至於零售數據亦有好消息，美國三月零售銷售按月增加9.8%，高於市場預期的5.9%升幅。扣除汽車銷售，零售銷售按月增加8.4%，高於預期的5%升幅。
公司業績方面，百事可樂公佈，今年第一季股東應佔盈利17.14億美元，增長逾兩成八，每股核心盈利1.21美元，高於市場預期的1.12美元。
聯儲局主席鮑威爾預期，明年底前通脹及勞工市場情況難符目標，故加息機會不大。他指，局方可能在考慮加息很早之前，便開始縮減買債規模，明確未來調整貨幣政策次序，惟調整須待數個月，甚至數年後才會開始，並重申對經濟前景更樂觀看法。
鮑威爾雖然重申明年底前不太可能加息，但港股周四繼續缺乏方向，跟隨A股走低，大市交投偏向淡靜，成交總額1245億元，為2月11日半日市以來最低水平。
另外，聯儲局最新發表的《褐皮書》顯示，由2月底至4月初，美國經濟復甦步伐加快，主要受到疫苗接種增加及財政支持帶動。
港股隨A股向下
恒指則於10天線（28689）及20天線（28661）反覆，走勢悶局，收市下跌107點造28793；內地反壟斷事件繼續發酵，科指偏軟，收降1%造8142。
歐洲股市造好，泛歐Stoxx 600指數一度創新高，收市仍升0.5%。英國富時100指數收報6983.5點，升43點。德國DAX指數收報15255.33點，升46點。法國CAC指數收報6234.14點，升25點。
金價顯著反彈。紐約期金收報每盎司1,766.8美元，升1.8%。