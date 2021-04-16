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Coinbase上市 科技股女神捧場

2021-04-16 列印
        加密貨幣交易所第一股Coinbase（COIN）在美國納斯達克上市後股價波動，盤初一度升至429.54美元（約合3329港元），較上市參考價250美元高62%，市值超過千億美元；但好景不長，盤中交投震盪及比特幣回落，令其收盤升幅收窄，報328.28美元，升幅收窄至逾31%。

Coinbase開盤價報381美元，較上市參考價250美元高52.4%；隨後更曾飆升62%，市值突破千億美元。惟比特幣價格回落，科技股普遍下滑，令Coinbase股價亦未能企穩，盤中低見310美元，收報328.28美元，較參考價的漲幅收窄至31.31%，且均低於開盤價。

        比特幣狂熱下，科技股女股神Cathie Wood旗下Ark Investment Management，亦為其三隻交易所上市基金（ETF）買入74.9萬股Coinbase股份，買入總值達2.46億美元。
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