對手環伺規管收緊 快手挫8%上市新低

在抖音母企字節跳動來港上市陰霾下，加上反壟斷法壓力，及騰訊（700）優化旗下視頻業務，重磅新股快手（1024）昨日股價輕微低開260元後即插水，於午間曾低見235元，最終收市報240元全日累跌7.8%，創上市以來新低。快手上市初期一度高見417.8元，由高位計回調幅度達到42%。



抖音被視為快手的主要競爭對手，其母企字節跳動將來港上市。抖音和快手雖同為短視頻網站，收入來源卻有所不同，快手主要用戶集中於國內北部，收入來自直播打賞以及線上營銷服務，各佔比69%及28%，去年業績淨虧損79.5億元人民幣，全年收入增長五成至587.8億元。



而字節跳動主要收入來自應用程式上的廣告及程式內購買，早前傳出首季收入按年增長超過130%，高達56億美元，加上旗下業務還包括西瓜視頻、企業用即時訊息軟件「飛書」等，較為多元化，長遠較受投資者看好。



因此，字節跳動來港上市，投資者擔心會搶去流入快手的資金，對快手股價造成一定壓力。



另外，國家市場監管總局在一連串反壟斷行動下，公佈第二批互聯網平台企業向社會公開依法合規經營承諾書，快手亦上榜。



字節跳動或分拆抖音等



此外，騰訊、嗶哩嗶哩（9626）、國美（493）旗下國美在線等都在內，消息拖累平台股走弱。同日，騰訊宣佈重整旗下視頻發展策略，向現時兩大龍頭快手及抖音下戰書，在各種因素下，快手股價雪上加霜。



據《彭博》引述消息指，字節跳動除了部署在香港申請上市，亦正考慮分拆包含抖音、今日頭條和西瓜視頻等國內資產，正與顧問研究將在香港或美國上市，而抖音海外版TikTok則可能另外上市。



