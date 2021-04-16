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騰訊整合視頻業務 迎戰抖音快手

2021-04-16 列印
　　字節跳動來港上市，成功在各大科網巨頭間掀起波濤，視頻業務被看重，股王騰訊（700）亦大規模重整旗下平台與內容事業（PCG），據內媒報道，騰訊旗下的視頻業務包括騰訊視頻、微視及應用商店應用寶，將整合成「在線視頻事業群」（OVB），長遠發展視頻市場。

        外界分析指，現時微視每日活躍用戶約4000萬至5000萬人，遠遠落後於兩大短視頻平台抖音、快手的分別6億及3億，微視發展已難以追上兩大龍頭，因此集團的視頻平台策略需迎來轉型，或更為着重長視頻資源，惟現時集團需加強各視頻平台間的協同效應成增長動力。







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