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惠譽維持港信用評級「AA-」

2021-04-16 列印
　　評級機構惠譽確認香港長期外幣發行人違約評級為「AA-」，評級展望穩定。香港評級獲公共財政管理強勁的紀錄、強大的對外緩衝，及人均收入高所支持。另方面，卻因新冠疫情發生以來，信用基本面惡化，令到香港評級受到限制。

        惠譽預測，香港經濟連續兩年收縮後，今年增長將恢復至4.5%。

        該評級機構指，雖然香港自2019年中以來，相繼受到社會事件及疫情衝擊後，公共財政明顯轉差，但仍是評級的優勢，並預測香港今明兩個財年的財赤佔GDP比例將由去年度的10.4%分別降至4.7%及2%。



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