港澳銷售上季跌18.8% 莎莎：續改善成本架構

本地疫情逐漸緩和，惟消費品等零售行業仍有待復甦。本地化妝品零售龍頭國際（178）公布，截至三月底止第四財季，整體零售及批發業務營業額8.19億元，按年跌3.4%，當中港澳地區零售銷售額跌18.8%，至5.34億元；同店銷售按年亦跌18.8%。該公司指出，為盡快轉虧為盈，以及增強長遠盈利能力，會持續減低成本和改善成本架構。



莎莎表示，整體營業額跌幅收窄，主要由於新冠疫情在去年初開始爆發，導致基數極低；加上澳門受惠通關後，內地旅客人次回升；以及電子商貿及中國內地業務持續增長，亦是其營業額跌幅收窄原因。若與2018至2019年度比較，集團持續經營業務第四季營業額則減少59%，跌幅較第三季的55.8%略增；港澳地區零售銷售額則減少69.1%。



通關前經營仍不確定



該公司續稱，本港因尚未通關，內地旅客人次低迷，銷售以本地客為主，季內受第四波疫情影響，拖累集團銷售表現。在去年低基數效應下，第四季零售銷售按年跌幅收窄至32.8%，但較2018至2019年度同期則減少76.9%。莎莎於期內港澳以外之市場零售及批發業務營業額按年升49.7%，較2018至2019年度同期升6.7%。莎莎稱，本港新冠疫苗接種計劃展開，冀疫情最差時間已過，但在通關前經營環境依然充滿不確定性。



六福同店銷售增三成



另外，六福集團（590）截至今年三月底止，第四季整體同店銷售按年升30%，當中黃金產品及珠寶首飾產品整體同店銷售，分別升42%及17%。港澳市場方面，第四季同店銷售增長19%，黃金產品及珠寶首飾產品同店銷售上升28%及9%；內地市場同店銷售則增長93%。集團指出，由於低基數效應加上過去兩個月金價回落，令零售業務同店銷售由跌轉正，疫情受控亦帶動內地市場同店銷售期內錄得近一倍升幅，港澳市場同店銷售亦由跌轉升。



