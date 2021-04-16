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花旗退出13市場零售銀行業務

2021-04-16 列印
　　花旗集團計劃退出在亞洲和EMEA（歐洲、中東和非洲）地區13個市場的零售銀行業務，當中包括退出中國內地和台灣市場，但就表明會繼續經營香港業務。

        該集團在一份聲明中指，將改為在新加坡、香港、阿聯酋及倫敦的四個財富中心，經營亞洲及EMEA的零售銀行業務。

        花旗將退出澳洲、巴林、中國內地、印度、印尼、南韓、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、台灣、泰國和越南的零售銀行業務。集團將繼續在這些市場向其機構客戶部門的客戶提供產品，其機構客戶部門包括私人銀行、現金管理及投資銀行和交易業務。

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