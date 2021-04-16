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全球首季IPO活躍 二十年來同期最佳

2021-04-16 列印
　　安永發表今年首季IPO趨勢報告，雖然傳統上首季市況較為淡靜，惟今年卻打破傳統，年初至今新股氣氛活躍，按交易宗數和集資額計，表現為近二十年來同期最出色的首個季度。截至3月24日，全球IPO市場今年共有403宗交易，集資額為1056億美元，分別按年增長85%和2.71倍。

        安永報告指出，於首季，亞太區IPO活動佔全球總數近半 (47%)。該區該季度共有200宗交易，集資額343億美元，是二十年來首季集資額之冠，打破了去年首季紀錄。就行業而言，科技行業共有51宗交易，集資177億美元。

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