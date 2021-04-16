中環IFC外望——eftPay料消費券帶動數倍消費

政府早前宣佈推出電子消費券計劃，電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑（圖右）表示，自消費券措施公佈後，高峰期商戶來電查詢較以往多出8至9倍；受惠電子消費券政策，估計未來數月eftPay可吸納逾3000個新商戶。



勞俊傑透露，電子消費券計劃仍未推出，目前仍難以估計相關收入實際帶來的金額，但本港消費券規模達到逾300億元，相信市民實際花費會為消費券金額數倍。他解釋，例如使用5000元消費券，「最終實際可能使咗2萬元」；而參考澳門例子，過往推出消費券計劃，最終能夠帶動多8至9倍消費。



他又表示，因應疫情下市民更關注衛生問題，以及消費券措施影響，商戶對電子支付接受程度較以往高，過往低於五成查詢商戶選擇接入電子支付工具，現時成功率提升至六成以上，惟街市及的士等商戶目前仍較難推行。



eftPay去年推出電子優惠券平台「e+齊齊賞」，平台可售賣商戶現金券或優惠券。該公司總經理黎萬信表示，平台已有超過200個商戶參加，大部份為小商戶。



數碼通推失業保障代繳電話費



受疫情影響經濟大受打擊，零售及旅遊業仍未復甦，市民隨時面對飯碗不保情況。數碼通（315）昨日推出全港首創「手機月費代繳保障」，由今日起（周五），客戶無論上台或續約指定4.5G或5G月費計劃，可獲額外「失業保障」，當客戶面臨非自願性失業時，可獲一筆過代繳六個月手機月費，金額可高達1800元，保障期為12個月。



除了上述失業保障外，數碼通亦推出「新冠病毒保障」，若客戶於六個月保障期內確診感染新型冠狀病毒，將獲一筆過代繳六個月手機月費，金額可高達1800元，另有高達兩萬住院津貼。



數碼通市務及銷售部主管林寶彤表示，數碼通明白客戶會因疫情而面對不同的突發情況，藉此推出全港首創「手機月費代繳保障」，希望迎合不同客戶需求產品及服務。



高瞻



