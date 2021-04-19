美股屢破頂 北水漸回流 港股可望向上突破

美股上周五造好，杜指及標普500指數再創新高，納指亦逼近歷史高位，由於內地流入本港資金增加，以及市場續炒作消費券利好消息，市場預期港股今日或跟隨向上，挑戰29200點的50天線關口，若能成功突破，大市有望展開新一輪升浪，其中可留意個別消費相關股。



港股ADR及夜期表現均向好，港股ADR比例指數報29020點，較本港上周五收市價升51點；夜期亦見重上二萬九水平，收報29037點，高水67點。



ADR夜期齊越二萬九



勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵表示，若大市未能突破50天線，即約29200點關鍵水平，預計本周港股仍會維持近期窄幅水位爭持局面，不過上周五北水流入增加，約達50億元，較早前流入金額稍增多，故對後市稍為樂觀。連敬涵認為，本周上破29000點機會較大，若能突破便會展開另一輪升浪。他補充，早前受反壟斷消息影響而股價受壓的新經濟股，若能隨事件獲解決帶動新經濟股板塊造好，也會利好整體大市。



虛擬貨幣比特幣價格急跌，於新加坡市場續挫8.5%，至每枚55810美元，連敬涵表示，與其相關股份預計會受到影響。至於月底藍籌開始公佈季績，他預計要至下周才開始有所反映，其中滙豐控股（005）將於下周二（27日）公佈第一季業績。



金利豐研究部執行董事黃德几表示，近期港股已見好轉，幾個指標相對仍能保持良好趨勢，美股傳統經濟股表現不俗，也見資金流入新經濟股，至於中美合力解決氣候問題，對碳中和相關股份刺激不大，因之前已炒作過一段時間，而中美關係料短期難見突破。



消費券相關股或有炒作



他認為港府向市民派發消費券，會對相關股份及市況有幫助，上周他已推薦買入領展（823），預計仍有資金流入此板塊。汽車股方面，他續看好吉利汽車（175），因該公司快將推售電動車。內地平台經濟股早前受負面消息拖累普遍向下，他預計港股短期於29200點會有阻力。