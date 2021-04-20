疫苗接種受阻 恒指夜期跌158點 疫情反彈 美股三指齊挫

全球多地疫情反覆，加上各國因疫苗副作用或令接種進動受阻，美股高位回落，杜指昨晚早段跌109點至34091點，跌幅0.3%；標指跌15點，至4170點；納指跌37點，至13979點。恒指夜期再次跌穿29000點，跌118點報28902點，低水204點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34077點，跌123點；標普500指數收報4163點，跌22點；納斯達克指數收報13914點，跌137點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.21港元，較香港收市價升0.21港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見618.18港元，較香港收市價跌8.82港元。



女車主投訴Tesla煞車



另外，在上海車展的Tesla攤位，有女車主投訴Tesla煞車失靈，並站到車頂抗議，Tesla中國副總裁陶琳表示，公司已提出很多解決方案，但若要求不合理，公司沒有辦法滿足對方。Tesla股價昨晚早段下跌約4%。



油價造好，紐約原油期貨現時每桶報63美元，升0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油報67.09美元，升0.32美元或0.48%。



業績方面，可口可樂首季收入增長5%至90億美元，好過市場預期，反映疫苗推出，餐廳和戲院逐步重開，推動飲料需求，惟期內純利則跌一成九至22.5億美元，每股賺52美仙。



A股走強，帶挈恒指上揚，一度衝穿50天線（29201），最多急升350點高見29319，創上月18日以來最高，惟其後升幅收窄，收造29106，上升136點，兩日累漲313點；科指跑贏，收造8346，走高1.4%。大市交投略為增加至1501億元。



國家發改委表示，中國將持續跟蹤分析國內外形勢變化，保持對經濟恢復必要支持力度，內地股市全線走強。上證指數收報3477，升1.49%，連升兩日；深成指數收報14117，揚2.89%；滬深兩市成交合計8615億元人民幣。



A股強勢帶挈恒指



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指移動線表現進一步回穩，日內曾經重越50天線，同時亦續企穩於10天線、20天線及100天線樓上，形態上有利於短期後市進一步試頂，當日後大市能伺機作出明顯的推升，10天線和20天線便有機會升穿50天線，此將可再次令大市重回標準之升市模式。