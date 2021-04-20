傳擬配股及發可轉債 美團逆境下冀籌780億

內地反壟斷持續發酵，市場擔心美團（3690）或成為下一個開刀對象，拖累其股價，但無阻集團配股集資大計。外電報道，美團計劃以先舊後新方式配股，以及發售零息可轉換債劵，集資最多100億美元，即約780億港元。



《彭博》引述銷售文件指，美團以先舊後新方式，配售1.87億股股份，每股作價265至274元，較昨日收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，集資495.5億至512.4億元，今次配股集資金額更超越美團IPO所集資的325.55億元。



美團又向股東之一的騰訊（700）配售4億美元新股股份（約31.2億港元)。



在配股前，騰訊透過多間子公司實質持有美團10.54億股B類股份，持股比例達20.6%。



另外，美團又發行30億美元（約234億元）零息可轉換債劵。高盛和美銀為配股和發行債劵的聯席全球協調人。



先舊後新方式進行



由於美團創辦人王興主要透過同股不同權，持有美團的A類股份，但因享有不同權，因而在公司決策上具有約48%的投票權，因此市場估計今次以先舊後新方式配股，舊股主要來自騰訊，而騰訊為了維持較多股權，故在配售新股過程中亦有額外認購約4億美元新股。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，雖然市場對美團配股決定感到意外，但其實早已有迹可尋，在上月底發佈的去年第四季業績中，集團單季虧損達14.4億元，在持續「燒錢」推行多項新業務下，透過配股可集資數百億元，又能較快速地應付新業務開支。



面對市場預計美團將成平台「二選一」 反壟斷監管開刀目標，有可能遭罰款。陳偉聰參考阿里巴巴（9988）一案指，在公司違反多項反壟斷守則下，罰金亦只約182億元人民幣，金額相對容易應付，影響較為次要。



