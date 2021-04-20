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澳門首季貴賓廳賭收 按季增兩成

2021-04-20 列印
　　繼內地放寬入境等措施後，澳門賭收漸見復甦。澳門首季貴賓博彩收入按年下跌38.4%，惟按季則增長19.7%，至91.28億澳門元；中場百家樂收入則按年微跌0.74%，按季增1.8%，至120.61億元澳門元。

  澳門博彩監察協調局公佈，今年第一季度數據，幸運博彩毛收入236.42億澳門元，按年跌22.4%，按季升8.3%。

  今年首季澳門的賭枱數目達到6092張，按年則增559張，按季增12張。博彩機數目則達9404部，按年增2188部，按季增550部。而全澳門維持經營41間賭場。

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