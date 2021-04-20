  • 2021年4月20日 星期二
  • 22º
  • 77%
熱門： 海港城ViuTV193TVB八達通

日報新聞 > 財經

內地小型電商銷售增長達130%

2021-04-20 列印
　　第一財經商業數據中心（CBNData）發佈《2020跨境出口電商行業白皮書》，中國海關總署數據顯示，去年中國跨境電商進出口達到1.69萬億元，同比增長31.1%，當中以小型電商企業的成績最為亮眼，年內實現130%的銷售增長。

　　報告中形容這些小型電商為「微型跨國企業」，當中以初創企業佔大部份，員工不足100人，每間公司平均運營3.56個海外站點，透過數碼平台完成採購、銷售、物流、報關、退稅等程序，在過去一年間在行內快速發展，單計去年五月，就有超過15萬間中小商家加入天貓淘寶海外分銷平台。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd