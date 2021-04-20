攜程首掛略勝暗盤 每手帳面賺610元

時隔18年，攜程（9961）回港再次敲響上市鐘聲，首掛表現略勝暗盤，收報280.2元，較發售價268元，高4.55%，每手（50股）帳面賺610元。面對內地收緊對科企審查，攜程首席執行官孫潔指，攜程在內地的市佔率僅10%，遠未觸及壟斷企業逾50%的紅線。



攜程2003年便在美國納斯達克上市，當時便經歷過一次非典考驗，如今新冠肺炎之下，第二次上市，此情此景似曾相識，而碰巧的是管理層兩次均遺憾未能到達現場敲鐘。該集團聯合創辦人兼執行主席梁建章詼諧地用「導遊」的常用語形容說：「（今次是）天氣不好，留有遺憾，下次再來。」



同意估值偏低



有分析指是次攜程回歸港股市場估值偏低，孫潔笑稱：「我們也同意（該說法）。」她表示，攜程作為全球領先的公司，未來將加倍努力為客戶提供最優質的產品，增加企業價值，爭取從投資人中獲得更好的收益。以昨日收市價280.2元，攜程總市值為1772.86億元。



業務佈局上，孫潔指，攜程將加大在亞洲後花園發力，同時亦加強歐洲市場的佈局。去年疫情爆發之時，每日墊支50億至60億人民幣，處理客戶退款問題，導致上半年錄得虧損；但下半年已扭虧為盈，今年清明假期甚至恢復至疫情前九成五的水平，部份產品（如機票、酒店預訂）也實現雙位數增長，相信疫苗普及後將對盈利提升帶來幫助。



入境遊潛力巨大



孫潔續指，出境遊方面，期望年底疫苗普及後能打開一定的「綠色通道」和「旅遊氣泡」；同時亦非常期待入境遊的表現，一般來說入境遊佔國內生產總值（GDP）3%左右，而中國現時該部份佔比低於1%，潛力巨大，發展入境遊可為中國經濟發展助力，未來將繼續與政府配合，在疫情可控之下發展入境遊。



