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內地上月汽車銷量 預估升66.8%

2021-04-20 列印
　　中國汽車工業協會公佈，今年3月汽車行業銷量預估按年升66.8%至238萬輛，乘用車銷量按年急增73.4%，商用車銷量則增55.5%，其中美國電動車Tesla上月新增車登記達34636架，按季升1倍，按年則上揚近2倍。

　　廣汽集團（2238）表示，該公司目標是在2035年，電動車銷售佔整體汽車銷售的一半。

        早前宣佈與吉利（175）組建智能車公司的百度（9888）亦預計，未來3至5年將向100萬輛汽車提供其Apollo自動駕駛系統，而今年下半年每月有一款新汽車會使用Apollo自動駕駛系統。

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