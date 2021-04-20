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花旗傳攻內地投行業

2021-04-20 列印
　　花旗集團擬在中國建立新的投資銀行和交易業務，眼下正在推進這項工作。計劃在未來兩個月內提交申請牌照，申請批准容許該行從事人民幣計價證券分包銷、期貨經紀業務，以及為客戶進行交易，希望在一年至年半內開展有關業務，目標是在12到18個月內，建立相關業務並使其投入運營。

        早前，花旗宣佈退出中國的零售銀行市場，但集團隨即宣佈將在中國建立新的投資銀行和交易業務。花旗計劃在未來兩個月內提交申請牌照，以取得承銷人民幣計價股票和代客戶進行交易的證券牌照，以及期貨經紀拍照，為客戶進行交易。

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