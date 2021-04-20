中環IFC外望——鄭少輝入稟促基金退還3.2億

阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團去年上市觸礁，內房高層鄭少輝早前入稟要求基金公司退還逾3.2億元認購款項，該案昨日在高等法院審理。



代表鄭少輝的資深大律師袁國強表示，被告曾指會為鄭少輝預留股份，且亦強調該筆款項足夠購買380萬股螞蟻。但後來基金公司改稱需要向另一證券商認購螞蟻舊股，價格即為招股價80元，原告認為涉及欺詐。



被告律師反駁稱，抽新股無法保證一定會全數獲分配股份，被告於去年11月已提出認購舊股的方案，又指原告對此知情。至於未能即時向原告發回款項，被告律師稱是因質疑原告的資金來源。惟袁國強反駁，這應已在「認識你的客戶」（KYC）環節中進行，而非事後跟進。



原告人鄭少輝與奧園健康（3662）首席財務官同名，被告包括Swenson Global Opportunities Funds、軒塍資產管理有限公司、軒塍負責人員陳世榮，以及信諾中創國際會計師有限公司創辦人冼健航。







必瘦站「醫療+美容」首60日銷售額4480萬



必瘦站（1830）公佈其香港首間專科痛症醫療暨醫學美容服務中心，在去年11月30日起採用「醫療+美容」運營模式下首60營業日的營運數據，合同銷售金額達4480萬元，突破紀錄；該分店每名顧客平均消費對比香港其他分店大幅增加23.1%。展望將來，運營模式可發揮系內生態圈的協同效益並同步提升客戶長期黏性及終身價值。



集團表示，將複製此「醫療+美容」的成功營運模式至集團香港所有服務中心，亦會積極探討複製運營模式至中國內地、澳洲及新加坡的可行性。



高瞻