俄烏局勢緊張 歐美股市齊挫 憂慮疫情惡化 杜指跌256點

部份新興國家疫情惡化，加上疫苗延後推出，以及俄羅斯在跟烏克蘭邊境增兵，地緣局勢緊張，拖累外圍股市下跌，歐美股市齊齊下挫。美股杜指早段曾跌逾350點，低見33726點；納指跌幅曾達1.55%，低見13698點；標普500指數則跌1%，報4118點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33821點，跌256點；標普500指數收報4134點，跌28點；納斯達克指數收報13786點，跌128點。滙控（005）美國預託證券價格曾見54.14港元，較香港收市價跌0.96港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見606.77港元，較香港收市價跌15.73港元。



熱門中概股普遍向下



航空板塊普遍下跌，飛機製造商波音曾跌4%；聯合航空曾跌超過9%；美國航空跌6%。另一方面，Nike曾跌4.4%，成為表現最差杜指成份股。強生首季盈利約62億美元，按年增長約7%；收入按年升8%，至223億美元，經調整每股盈利為2.59美元，勝預期。



歐洲藥品管理局發出警告，指強生新冠疫苗與罕見血栓病例之間可能存在關聯，但疫苗益處大於風險。強生疫苗的不確定性，令歐盟已遲緩的疫苗接種進程進一步受打擊，因為之前阿斯利康疫苗延遲發貨和安全擔憂，已經拖累當地接種行動。強生則稱有關疫苗安全調查進展良好，料上半年仍可順利交付一億劑疫苗。



歐洲股市顯著下挫，英法德三大股市收挫1%至2%。區內多國新冠肺炎疫情惡化，拖累股市氣氛。英國富時100指數收報6859.87點，跌140點。德國DAX指數收報15129.51點，跌238點。法國CAC指數收報6165.11點，跌131點。



金價反彈。於紐約商品交易所，6月份期收報每盎司1778.4美元，升7.8美元，升幅0.44%。



中概股方面，網上證券交易商富途擬配發ADR集資約19億美元，資金用於擴展孖展融資業務及國際業務等，股價一度急跌兩成。熱門中概股亦普遍下跌，嗶哩嗶哩曾跌逾6%；拼多多曾跌逾5%；京東跌2.5%；阿里巴巴跌2%；百度則跌1.4%。



投資者仍持續關注公司業績與全年盈利前景，以評估估值是否合理。Netflix將於周二收市後公佈業績，為大型科技股打頭陣。Refinitiv IBES數據顯示，大型銀行上周公佈優異表現後，分析師預計，今年第一季標普500指數成份股公司獲利將較去年同期增長30.9%。



港股微升29點



中港股市好淡角力，大市缺乏方向，恒指連續第二日企穩二萬九樓上，亦曾突破50天線（29198），高見29220點，全日波幅334點，最後收報29135點，微升29點；科指收報8311點，下跌0.4%。於美團（3690）配股上板下，大市成交金額增至1957億元。



耀才證券研究部總監植耀輝指，內地股市近日走勢不錯，唯獨港股「升唔起」，但他對後市看法審慎偏好，現階段先在29000點打底，只要有利好消息出台，港股將可追落後。