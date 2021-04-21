美團配股發債籌779億 股價不跌反升1.5%

美團（3690）最終以每股273.8元配售1.87億股，以及發行30億美元零息可換股債券，共集資779億元。昨日輕微低開2%後回升，收市升1.52%，報293.6元，成交額居首達674億元，佔大市成交34%。收市價較配股定價高出19.8元，帳面合共賺約37億元。



據美團公告顯示，集團將以先舊後新方式配售1.87億股B類股份（即股份持有人每股可投一票），佔已發行股本約3.2%，以傳聞作價265至274元貼近上限定價，每股配售價273.8元，較昨日收市價折讓6.7%，大股東騰訊（700）亦會透過私人配售，以同樣作價額外認購1135萬股，共涉資33億元，交易完成後，騰訊股份將由佔總股本17.7%下降至17.3%。



零息可換股債券方面，美團已同意發行2027年債券及2028年債券，初步換股價為431.24元，有49%溢價，共可轉換近5376萬股股份，佔總股本1%。



野村指最新一輪集資將用於強化新業務以及科技，料美團集資後可用資金將達180億美元，但內地社區團購將面對強勁競爭，料業務全年虧損280億元人民幣，反而看好對手阿里巴巴（9988）有力重置行業版圖。



摩根士丹利認為，集資有助緩減市場對公司現金流動性憂慮，有助增加社區團購競爭力，並可選擇性投資無人送貨及其他創新科技。穆迪預料，美團今年將進行大量投資，其集資資金亦會支持公司未來數年業務投資，從而拓寬其服務範圍，使收入來源更多元化，增強其競爭優勢。



安踏抽水逾百億



另外，繼美團配股發債集資779億元後，再有內地公司計劃配股，抽水逾百億元。據銷售文件顯示，持有安踏（2020）50.8%的大股東丁世忠，以每股131.28至133.88元，配售8800萬股，套現最多117.81億元。配股價較昨日收市價142.2元，折讓5.85%至7.68%。完成配售後，大股東持股將降至47.6%。



