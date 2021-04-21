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傳馮氏售Delvaux 估值達47億

2021-04-21 列印
　　經營已退市老牌企業利豐的馮氏家族馮國經和馮國綸兄弟，有傳正探討出售持有的比利時奢侈手袋品牌Delvaux股份。據了解，出售項目估值約5至6億美元（約39至46.8億港元）。

　　據彭博引述市場消息人士報道，馮氏兄弟擬出售Delvaux股權，正與顧問合作，並接觸潛在競購者，該交易對Delvaux估值可能達5至6億美元。

　　知情人士透露，該商議仍在進行當中，馮氏兄弟仍可決定保留其股份。Delvaux另一股東淡馬錫發言人對此不予置評，馮氏集團代表亦未有發表評論。

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