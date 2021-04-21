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阿里影業料虧損大減九成

2021-04-21 列印
　　阿里影業（1060）昨日公佈，預期該公司於截至今年3月31日止年度，歸屬於公司所有者淨虧損，將較去年同期大幅收窄不少於90%，上年同期該公司淨虧損約11.51億元人民幣。

　　該公司公佈指出，預期淨虧損大幅收窄，受多個因素所致，當中包括該公司在文娛全產業鏈佈局成果逐漸呈現，由單一電影及票務業務的結構形態，逐步過渡為全產業鏈條開發、製作、宣發，再到衍生變現的全方位收益。

　　集團又表示，在去年新冠疫情下，影院及演出長時間關閉及限流，但依然保持良性收益轉變，在多內容領域佈局及深耕帶來收益，該公司不僅通過數碼科技，鎖定檔期內多數大型製作電影投資及宣發，更在劇集等其他內容開發領域收效顯著。

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