攜程上市兩日升8% 每手帳面賺1060元

內地網上旅行服務平台攜程（9961）繼續造好，兩日累升近8%，收報289.4元，每手帳面暫可斬獲1060元。另一方面，正在招股的兆科眼科（6622）昨日截孖展，部份券商續現抽飛情況，惟整體孖展額仍有增長，錄54.81億元，超購25.4倍。



近年來港作第二上市概念的股份，不乏市場資金追捧，但攜程作為今年第四隻回港的中概股，相較嗶哩嗶哩（9626）及百度（9888）兩位「前輩」超購逾百倍，最終僅錄得近17倍，側面印證投資者對新股戒心有增無減。



高盛唱好睇360元



然而，被部份投資者看淡的情況下，攜程美股觸底反彈，連升四日，周一收漲1.37%，報37.01美元，帶動港股氣勢如虹，首掛日升4.55%，次日再升3.21%，兩日累計升幅達7.91%，昨日收報289.2元，總市值達1829.8億元。若中籤投資者持貨未沽，兩日每手帳面可獲利1060元。



攜程來港第二上市，擔任聯席保薦人之一的高盛昨日發表報告，予以「買入」評級，目標價為360元，較昨日收市價289.2元，仍有24.5%上升空間。高盛表示，攜程內地業務穩定復甦，國際業務在明、後兩年亦會最終復甦，料可推動往後多年利潤擴張。



兆科眼科孖展見抽飛



此外，李氏大藥廠（950）分拆的眼科製藥公司兆科眼科，昨日截止孖展認購。雖有星光熠熠的基投保駕護航，惟部份券商續有抽飛情況出現，特別是富途最終借出18.92億元，較前日少約1億元，較招股首日甚至少逾10億元。不過綜合本港券商數據，兆科眼科整體孖展額仍錄54.81億元，較公開集資2.08億元，超購25.4倍。該股公開認購部份於今日截飛，並於29日（下周四）正式掛牌。



