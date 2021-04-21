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嘉利擬分拆房地產業務上市

2021-04-21 列印
■嘉利考慮分拆其房地產業務於港交所主板獨立上市。圖為主席何焯輝。資料圖片
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　　嘉利國際（1050）昨午公佈，考慮以介紹方式，分拆其房地產業務於港交所（388）主板獨立上市。不過嘉利國際目前尚未獲得聯交所進行可能分拆的批准，分拆詳情亦未落實。受分拆業務上市消息刺激，嘉利國際股價昨日急飆17.4%，高見1.78元，收市仍升13.4%，報1.69元。

　　截至去年9月底止6個月，嘉利國際房地產業務收入1.76億元，按年增47.3%，佔總收入11.8%。該董事會認為，分拆事宜若落實，將使餘下業務及分拆業務，在其各自業務範圍內處於更有利位置。

蜂巢能源擬A股上市

　　此外，外電報道指，長城汽車（2333）旗下電池製造商蜂巢能源，計劃於今年下半年完成股權分置改革，明年於內地科創板上市，預計集資最多50億元人民幣。據悉，蜂巢能源在此輪新融資之前估值為260億元人民幣。長城汽車昨日逆市跌1.73%，收報25.5元。

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