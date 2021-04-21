中環IFC外望——仲量聯行：政府應採取措施造地

仲量聯行昨日公佈《香港已為未來增長作好準備嗎？》報告，並提出促進香港未來經濟發展八大要素。當中包括經濟計劃、人才、友善營商環境、中國及全球橋樑、穩定基建及交通、低稅率及簡單稅制、改善生活質素和土地供應。



仲量聯行大中華研究主管黃志輝表示，政府應為未來的發展，繼續採取措施造地，並重新規劃農地及棕地。私人企業應該更投入創新及可持續發展，協助香港這個都市發展變得更加多元化，提供價格相宜的住宅、共居空間、體驗式商場及數據中心，帶領香港進入新階段發展。他深信香港擁有經濟和地理優勢，會令香港經濟發展更上一層樓。



該報告指出，在世界知識產權組織的2020年全球創新指數中，深圳─香港─廣州科技圈位列第二位，此科技圈將為香港商業服務帶來龐大商機。另外，香港政府擁有9000億元財政儲備，有足夠能力應付現時的經濟困境及為未來投資。香港為自由港口，對外資擁有權或資金、人才、貨品及資訊的流向沒有限制。



王維基加薪2.3倍 去年人工1990萬



香港電視（1137）網購業務，在疫情期間有聲有色，連帶副主席王維基總薪酬水漲船高，由2019年的600萬元，大增至去年的1990萬元，增幅高達2.3倍。



2019年王維基只領取基本薪酬600萬元，沒有花紅。去年基本薪酬增至約789萬元，增加31%，還有1200萬元酌情花紅，令總薪酬逼近2000萬元水平。如果與2018年比較情況相差更遠，當時王維基不但沒有花紅，甚至連薪酬也沒有領取，只收取價值相當於約279萬元的股份。至於公司主席張子建，去年總薪酬923萬元，較2019年亦有四成升幅。



王維基薪酬三級跳，可能與公司業務逐步改善有關。在疫情下不少人長留家中，刺激網購交易額急增，港視去年轉虧為盈，錄得1.84億元純利，較2019年的虧損2.9億元大幅改善。



高瞻



