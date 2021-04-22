美團安踏中燃氣浪接浪 公司配股「抽水」千億

配股潮一浪接一浪，繼藍籌股美團（3690）及安踏體育（2020）先後配股，中國燃氣（384）昨日亦擬以先舊後新方式，配售3.92億股，每股作價介乎29.75至30.75元，集資最多120.5億元。分析指，短期內不斷有大公司「抽水」近千億，或反映後市有暗湧。



據銷售文件顯示，中國燃氣計劃以先舊後新方式配售3.92億股，每股配售價介乎29.75至30.75元，較中國燃氣昨日收市價32.7元，折讓近5.96%至9.02%，集資約116至120.5億元。文件指出，中燃集資所得將用於潛在收購中國城市燃氣分銷領域、發展集中供熱事業，及作為企業一般用途。



另外安踏體育公佈，獲主席丁世忠等擁有的安踏國際知會，落實計劃配售共8800萬股股份，佔公司已發行股本3.26%，每股作價131.48元，較周二收市價142.2元折讓7.5%，套現115.7億元。於配售完成後，安踏國際對安踏體育直接持股，將由50.8%，降至47.6%。



大型配股抽水之外，尚有「蚊型」抽水行動。財訊傳媒（205）公佈，配售最多6373萬股新股，配售價0.13元，較日前收市價0.126元，溢價3.2%，集資總額830萬元，擬用作一般營運資金。



uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰認為，「抽水潮」或反映後市有暗湧，短期不斷有大公司「抽水」，不論為大股東減持，或配股集資等，均有可能反映該等公司估值較高，對於未來前景有保留。



恒指跌513點失守20天線



新興國家疫情惡化觸發市場憂慮，隔晚美股急挫，加上藍籌大股東減持配股潮未完全消化，投資氣氛轉弱，大市沽盤驟增，恒指裂口低開433點後，一度急瀉628點，低見28506點，收報28621點，仍跌513點，失守20天線（28634），大市交投縮減至1543億元。



龍頭科網股走弱，阿里巴巴（9988）跌2.81%，收報221.8元；騰訊（700）跌2.17%，收報609元；美團（3690）跌3.88%，收報282.2元；小米（1810）跌1.31%，收報26.45元；ATMX合力推低大市169點。



此外，快手（1024）低見232.4元創上市後新低，收跌3.66%，報237元；京東（9618）推出「京」動全球計劃，股價下跌3.62%，收報287.2元；百度（9888）跌1.75%，收報201.6元。