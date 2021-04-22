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美股造好 杜指升316點

2021-04-22 列印
　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報34137點，升316點；標普500收報4173點，升38點；納斯達克指數收報13950點，升163點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見45.28港元，較香港收市價升0.08港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見618.62港元，較香港收市價升9.62港元。

　　外圍股市稍稍回升，美股杜指昨晚早段回升145點報33967點；納指升15點報13802點。歐洲英、法、德股市中段均輕微上揚。恒指夜期反彈31點報28563點，低水59點。

　　美國CNBC與《《華盛頓郵報》》分別引述消息人士指，總統拜登將於近日公佈新一輪經濟刺激計劃，包括延長兒童稅務寬減等措施，計劃總值最少一萬億美元。
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