中免籌備AH兩地掛牌 市值6967億更勝小米

經營中港免稅業務的國有專營公司中免集團（CDF），宣佈正籌備H股上市，惟發行上市的具體細節尚未敲定。中免早在12年前已於內地上交所掛牌，按昨A股收市價計，總市值逾5831.3億元人民幣（約6967.4億港元），更勝小米（1810）及港交所（388）。



中免集團業務包括營運香港國際機場免稅店及海南三亞免稅城，昨宣佈已與相關中介機構合作，啟動H股上市相關籌備工作。中免同日披露了今年首季的業績，股東淨利潤扭虧為盈，錄28.49億元（人民幣，下同），而去年同期則虧損2186.4萬元。期內，營業收入飆1.27倍，至181.34億元。基本每股收益3.1447元。



中免表示，淨利潤轉盈是由於公司堅持做好疫情防控的同時，充份把握海南離島免稅新政實施的政策機遇，精準施策，深耕離島免稅市場，持續推動海南離島免稅業務一體化經營佈局。昨日在A股景點及旅遊板塊走低的情況下，中免逆市高收298.66元人民幣，升1.94%。



把握海南離島免稅機遇



中免始建於1984年，是唯一經國務院授權，在全國範圍內開展免稅業務的國有專營公司。



該公司與全球約300家世界頂級奢侈品牌建有長期合作關係，在全國30多個省、市、自治區設有免稅店逾240家，每年為近2億人次的國內外遊客提供免稅商品服務。



金利豐證券研究部執董黃德几指，中免兩地上市，今次定價將視乎當時已上市股份的表現，料有小幅折讓，但不會太便宜。鍾情免稅商品概念的投資者完全可在A股市場買賣，毋須等到此刻才打新。



致富證券董事郭家安表示，集團主要銷售免稅商品，目標群體以旅客為主，疫情之下或對業務造成衝擊，加上目前網購盛行，海外代購愈來愈多，看不到有特別的優勢。現時新股氣氛不佳，建議投資者可先以觀望為主。



