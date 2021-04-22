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澳門酒店黃金周加價10%

2021-04-22 列印
　　隨着五一黃金周將至，澳門酒店業人士表示，預料入住率或達到80%或以上，房價則料較平日增10%。

        據澳門媒體引述當地酒店旅業商會會長張健中表示，預測黃金周檔期當地酒店入住率達80%或以上，在未完全恢復商旅活動，主要依靠內地客源，雖然現階段以自由行為主，但自由行市場已見明顯進展；房價方面，按現時客量看，房價仍未具備大幅上升條件，料黃金周期間僅較平日房價高出10%，仍屬高吸引力水平。

  大行里昂發表研究報告指，下調2021年賭收預測約21%至1380億元，並下調2022年預測約6%。

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