滙控高層倫敦調港 傳王冬勝不滿支出高

據彭博報道，將於下周二（27日）公佈首季業績的滙豐控股（005），為配合重返亞洲策略而將幾名高層由倫敦調駐香港的舉動，引起內部不滿。而亞太區副主席兼行政總裁王冬勝已對此舉所產生的支出表達不滿，大中華高層則擔心日後更官僚會拖慢中國市場的發展步伐。



報道引述知情人士指出，滙控一些因歐洲業務虧損而累到花紅縮水的大中華區高層擔心，倫敦高層調港行動將增添官僚作風和模糊不清的工作匯報界線，或會拖慢集團進軍中國市場的步伐。



部份員工感鼓舞



隨著滙控的環球工商金融行政總裁Barry O'Byrne、環球銀行及資本市場聯席行政總裁Greg Guyet，及財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）將於下半年由倫敦調派到香港，預計一直在主管亞太區工作上擁高度自主權的王冬勝可能會與這些高層產生摩擦。據一名知情者稱，王冬勝已對今次高層改駐香港有關支出表達不快。然而，知情者亦稱，與此同時，部份員工對有更多高層調駐香港感到鼓舞。



該報道引述Guyett於4月14日舉行的全球電話會議上主動表示，自己調駐香港並非因為亞洲區管理不善。他同時強調未來會繼續注視歐洲和美國業務。有與會者認為，其言論旨在令員工安心及凸顯亞洲區的貢獻。



滙控行政總裁祈耀年同日於內部通訊指，亞太地區為該集團長期增長計劃的重心，是次高層調遷是反映集團將環球領導職位置於主要增長地區的意圖。部份直接向有關高層匯報的職位亦會一併移師香港。



報道指出，今次倫敦高層調港正好與滙控已啟動非正式物色王冬勝接班人的時間脗合；另引述消息稱，王冬勝已為最終退休作準備，並正在指導潛在繼任人，即亞太區環球銀行業務主管廖宜建及滙豐中國行長兼行政總裁王雲峰。



消息又指，現年69歲的王冬勝被視為難以取代，故滙控正向內外部漁翁撒網，以尋找能接替他的人選。



