中環IFC外望——藍十字推寵物保 年費800元有找

藍十字保險昨日推出「愛‧寵物」門診醫療保險計劃，涵蓋獸醫門診及第三者責任保障，該計劃主打「共享計劃」，一個保額可同時保障最多三隻寵物。共享計劃保單每年最高賠償額為4500元，賣點是入場門檻低，折扣下800元有交易，與其他寵物保險年費2000至3000元起跳吸引，但索償上限亦相對較低。



藍十字表示，所有受保寵物在受保期內，可無限次數到獸醫診症，該寵物保險分別設有基本及共享計劃，保單每年最高賠償額分別為3000元及4500元。每隻受保寵物每次診症賠償最多500元，但設有墊底費，保單持有人須自付20%。



其他提供寵物保險計劃的保險公司，其保費一般較高，但索償上限亦較高。以OneDegree寵物保險為例，一隻四個月大約瑟爹利，每月保費為209至348元，保費年度保障額為2.5至7萬元，以中價的「全方位保障計劃」為例，折扣後每年保費為3612元，全年索償上限為3萬元。反觀藍十字的「愛‧寵物」全年保費只需791元，全年索償上限為3000元。



大劉：沒有向福臨門挖角



市傳著名富豪「大劉」劉鑾雄拒絕借錢給陷入財困的「富豪飯堂」福臨門第三代掌舵人徐德強，並向福臨門挖角，並且不再前往福臨門，大劉昨日發表聲明，表示他並沒有向福臨門挖角。



聲明指出，徐德強早年曾前往大劉辦公室，當面拜託借錢。然而大劉問徐德強有甚麼還錢計劃時，徐當場被嚇至目瞪口呆，結果才沒有借錢予徐。大劉在此後約一年時間，仍繼續前往福臨門用膳。其中一次用膳時，徐在貴賓房門口又再向他提出借錢要求。大劉便勸徐申請破產，不要再累積新債。



直至有一次，大劉在福臨門點了一份「乾炒牛河」，發現其水準及不上之前一成。大劉向樓面查問，方知道乾炒牛河由一班新廚師製作，之前那班廚師已經被辭退。另一方面，徐德強亦有就辭退一班老廚師，以短訊告知大劉。大劉大歎其「傻仔」，辭退了這些廚藝精湛的好廚師。約兩個月後，這些被福臨門辭退的廚師，才成為大劉家廚。



高瞻