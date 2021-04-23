拜登謀加稅 杜指跌321點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33815點，跌321點；標普500指數收報4134點，跌38點；納斯達克指數收報13818點，跌131點。
滙控（005）美國預託證券價格曾見44.47港元，較香港收市價跌0.38港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見627.58港元，較香港收市價升6.58港元。
美國上周首次申請失業救濟人數達54.7萬人，按周減少3.9萬人，市場預期為61萬人，為去年3 月疫情爆發以來的新低紀錄。
業績方面，美國上市公司陸續派成績表，其中美國航空和西南航空公佈最新業績，美國航空淨虧損低於市場預期；西南航空轉虧為盈。
歐洲央行維持利率不變，存款工具利率維持在負零點五厘，符合市場預期。
歐央行維持振興經濟措施規模，歐洲股市周四收漲。英國富時100指數收報6938.24點，升42點。德國DAX指數收報15320.52點，升124點。法國CAC指數收報6267.28點，升56點。
金價回吐。於紐約商品交易所，6月份期金收報每盎司1782美元，跌11.1美元，跌幅0.62%。
繼周三大市急跌後，恒指略為反彈，加上港股抽水潮持續，限制大市走勢，恒指收升133點，報28755點；科技股繼續積弱，但科指仍可稍為跑贏大市，收揚逾1.1%，報8279點。大市投資氣氛審慎，成交金額1545億元。北水南下合計淨流入58.9億元，連續第五日流入。
藍籌ATMX大致走高，獲女股神Cathie Wood旗下基金增持的美團（3690）急升3.47%，收報292元，為表現最好藍籌股。生物科技股突圍，開拓藥業（9939）、諾誠健華（9969）和永泰生物（6978）齊創新高。