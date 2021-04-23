傳兆科眼科上限定價 內房方直來港申上市

由李氏大藥廠（950）分拆的眼科製藥公司兆科眼科（6622），雖然連日出現抽飛消息，但市傳該股仍以招股價上限16.8元定價，以發行1.24億股，集資約20.83億元，上市時初始市值為89.91億元。此外，再有內房來港申請上市，大灣區房地產開發商方直發展集團日前已向聯交所遞交上市申請。



兆科眼科雖有數名基石投資者保駕護航，合共認購價值5500萬美元股份，惟在新股市場氣氛低迷下，招股期間抽飛頻現，綜合本港券商，最終僅錄得孖展額54.81億元，超購25.4倍。最終招股結果將於28日（下周三）公佈，並於29日（下周四）掛牌。



方直去年賺2.9億人幣



據方直發展集團初步招股文件，截至去年12月底止全年，賺2.9億元（人民幣，下同），按年增18.8%。期內收益31.52億元，按年反跌6.2%。其中物業開發及銷售收入31.17億元，按年減少6.2%，佔總收入98.9%。餘下的商業物業租賃及室內裝飾服務收入，分別錄3217.8萬元和259.9萬元，按年升5%和按年跌38.2%。



方直發展截至今年1月底，土地儲備總量建築面積約430萬平方米，開發中的物業項目中，應佔已規劃總建築面積為160萬平方米；用作未來開發的物業開發項目涉及總建築面積約230萬平方米。



是次上市集資所得，將用於為支付近期收購的三幅地塊的地價提供資金；償還一部分已用於項目開發用途的部份現有銀行及信託融資貸款；以及一般業務運營資金。



值得留意的是，方直發展還披露兩則法律訴訟和若干不合規事件。其中有一個項目曾因建築面積未完全遵守規定的建設工程圖紙，被罰款440萬元，目前已悉數結清。







