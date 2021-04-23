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中燃擬配股籌117億 股價應聲瀉11%

2021-04-23 列印
　　市場配股潮持續，中國燃氣(384)擬先舊後新配股，每股作價為市傳下限29.75元，較前日收市價32.7元，折讓約9%；配股數量為3.92億股，相當於經擴大已發行股本6.99%；最終集資116.62億元。高盛及瑞銀為聯席全球協調人。

　　中國燃氣表示，集資所得將用於收購中國的城市燃氣項目；擴張液化石油氣的智能微管網業務；發展分佈式供熱業務以及一般營運資金。交易完成後，北京控股仍為大股東，惟持股比例將從23.77%，下降至22.11%。

　　中燃股份昨應聲大跌，瀉11.31%，收造29元。







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