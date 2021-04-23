平保季賺272億增4.5% 新增個人客戶794萬

集團期內營業額3667.9億元，按年升3.3%；壽險及健康險新業務價值按年增長15.4%，至189.8億元；營運利潤按年增長4.2%，至255.8億元；平安產險費收入661.8億元，按年下降8.8%，綜合成本率為95.2%，按年下降1.3個百分點，實現營運利潤51.19億元，按年增長15.2%，「平安好車主」App註冊用戶數突破1.33億，較年初增長5.1%。
銀行業務營收增10%
截至三月底，集團個人客戶數量超過2.2億名，與今年初相比已增加1%，期內新增個人客戶794萬人，其中38.3%的個人客戶同時持有多家子公司合同，即約8457萬名客均合同數2.75個。
銀行業務方面，營業收入按年增長10.2%，至417.9億元；淨利潤101.32億元，按年增長18.5%；不良貸款率1.10%，較年初下降0.08個百分點；撥備覆蓋率245.16%，較年初上升43.76個百分點。
面對早前被爆債務違約逾數百億元的內房企華夏幸福，集團已對相關投資資產進行減值計提及估值調整金額為182億元，對稅後淨利潤影響金額為100億元。
另外，中國再保險（1508）亦公佈，今年首季由該公司營運子公司中國大地財產保險所獲得的原保費收入總額約118.9億元人民幣，按年下跌4.5%。