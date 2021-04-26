上限八萬利率一厘 按時還清可退息 失業貸款最快周三出爐

為幫助受疫情影響而失業的打工仔解燃眉之急，由政府提供擔保的失業貸款──「百分百擔保個人特惠貸款計劃」終於出爐。據悉，該計劃最快或於周三正式接受失業人士申請貸款，上限八萬元，貸款利率僅一厘，若如期還清所有款項，可獲退回利息，但無業者免問，整個計劃政府負責的承擔額達150億元。



消息人士透露，政府經按證保證公司主理的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」擬於周三（28日）正式推出，參與銀行眾多，包括所有大型銀行，亦有虛擬銀行。為方便申請人，部份銀行提供網上申請服務，但因有別一般私人貸款，料審批需時較長。根據計劃，申請人必須同時提供在疫情期間曾經就業的證明，以及失業證明，所以無業者不能申請。假如失業人士「打散工」，無法提供失業證明，則須作出失業聲明。



無業者不能申請



按證保險公司回覆查詢時表示，政府當局與按證保險公司及貸款機構正積極進行「百分百擔保個人特惠貸款計劃」準備工作，詳情稍後公佈。政府早前表示，爭取在立法會財務委員會三月底通過相關撥款後約一個月推出計劃。



業界對計劃市場反應看法不一，有人預期可能會出現兩個極端反應，如是基層打工仔，「失業後又等錢開飯」，料會踴躍去申請貸款；若是非基層打工仔會則會有較多顧慮，因已失業，若再增加債務，一旦出現拖欠還款情況，恐會「整花個底」，因根據計劃，銀行處理失業人士貸款申請時，只要申請人不涉破產，便可毋須向個人信貸資料庫環聯查閱其信貸狀況，但之後每月須向環聯報告借款人的還款紀錄。



另有人認為，未必有太多人申請，雖然疫下如從事旅遊等個別行業人士大受衝擊，但其實很多人已轉行，同時亦見失業率回落，而且8萬元貸款額不多，相信有需要申請貸款人士已是「山窮水盡」。亦有業內人士預料計劃反應不俗，應有市民有需要，但計劃可能會造成道德風險。



業界對計劃反應不一



金融界立法會議員陳振英指，由於最終審批由按證保險公司負責，會較為寬鬆，而且利率低還款期長，目前經濟不景，失業率高企，預期申請數目不會少。



「百分百擔保個人特惠貸款計劃」對象為本港18歲或以上，至少失業兩個月的永久居民，貸款額上限8萬元，貸款息率1%，還款期最長六年，貸款人可選擇首12個月還息不還本，隨後五年分期償還本金及利息。在還款期結束時還清全部貸款連利息，即使中期有拖欠，一樣可獲退還全部利息。