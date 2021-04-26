滙控首季料多賺3.6% 券商看淡淨利息收入

滙豐控股（005）將於明日（27日）公佈今年首季業績，據其內部綜合多家證券商預測顯示，滙控首季錄得列帳基準除稅前利潤33.46億美元（約261億港元），按年升3.6%；淨利息收入則料跌14.2%。有券商指，由於低息環境持續，看淡滙控淨利息收入前景，又估計股價難有大突破。



滙控綜合券商平均預測顯示，其首季淨息差為1.23%，按年降31點子，按季微升1點子；淨利息收入按年跌逾14%至65.28億美元，按季微跌1.4%；整體收入按年跌7.8%至126.17億美元，按季升7.3%。季內預期信貸損失平均料為10.84億美元，按年及按季分別跌64.2%及跌7.7%。



盈利證券商平均預測滙控首季列帳基準除稅前利潤按年升3.6%，按季則升1.4倍；經調整除稅前利潤則按年升41.2%，按季則升逾94%，至42.99億美元。



專家料股價難突破



光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，參考美國銀行已公佈的季績，相信滙控首季來自資本市場及財富管理業務收入不俗；預期信貸損失料因隨著全球經濟逐步復甦及疫情相對受控，而與去年末季相若，按年會大跌，他認為，美長債息回軟及港元拆息大跌，不看好滙控淨利息收入前景，估計其股價在現水位上落，於48元會有大阻力。



在幾家券商中，美銀證券最看好滙控季績表現，預測列帳基準稅前盈利按年升14.4%，至36.93億美元，高出市場共識預測10%。該行指，滙控存款基礎強勁，加上有大量短期美債，以至對利率特別敏感，今年首季利率見底，短期拖累滙控，但遠期利率急速改善尚未反映出來，又認為有利外部趨勢和及早進行撥備做法，有助滙控表現。



德銀及高盛則分別預測滙控首季帳帳基準稅前盈利按年跌20.6%及18%。德銀料滙控首季收入較弱，亦面對支出上升。高盛估計滙控季內資本市場收入會有不俗表現，而且今年股市開局理想，或可反映在其零售銀行及財富管理業務收入增長，惟市場會繼續關注其淨息差和淨利息收入。