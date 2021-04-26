傳難迎合中美監管 字節跳動擱置上市

內地互聯網獨角獸、TikTok母企字節跳動，早前市傳將以3.1萬億估值上市，當時內媒突然將有關報道下架再添疑雲，上周五字節跳動高調否認上市計劃，惟其後有外媒引述消息人士指，字節跳動叫停上市計劃，原因是難以調整業務架構，以同時迎合中美監管要求。



難以調整業務架構



字節跳動目前已將上市計劃擱置，有報道指，因該公司難以提出一個令中美都滿意的業務結構，以滿足雙方監管要求。另外一大挑戰是，字節跳動難以將TikTok區分為內地業務及國際業務。報道引述另一位負責監管字節跳動的北京政府官員提及，字節跳動上市涉及美國投資者和美國市場，但現時中美地緣政治緊張，因此集團不得不推遲其上市進程。字節跳動和TikTok拒絕評論上述說法。



字節跳動上周五發聲明指出，近期有不少關於其上市消息，「經過認真研究，認為暫不具備上市條件，目前無上市計劃」。