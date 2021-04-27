京東物流傳下月港招股 籌312億估值面臨縮水

外電報道，京東（9618）旗下京東物流力爭在本周內通過港交所（388）的上市聆訊，集資最多40億美元（約312億港元）。若京東物流成功闖關，最早將在下月招股並掛牌，成為港股中第三間「京東系」公司。分析指，京東物流的到來有機會帶動新股市場轉旺，惟由於資金出逃科網版塊，其估值或面臨縮水。



路透旗下IFR引述知情人士指，已於今年2月遞表、京東旗下京東物流，計劃在本周赴港交所闖關，並有機會於5月展開招股及正式掛牌上市，集資30億至40億美元（約234億至312億港元）。美銀、高盛和海通國際擔任保薦人。



同系第三間 登陸港交所



致富證券董事郭家安指，暫時未有投資者詢問京東物流的事宜，但相信即使科網股回落，該股亦能吸引一些人氣，料臨招股時將有更多人問詢。他又預期京東物流是這期的熱門新股，應有機會帶動現時淡靜的新股市場回暖。



京東物流遞表時，市傳估值達400億美元（約3120億港元）。華盛證券分析師聶振邦認為，科指從當時的高位至今已回落近兩成三，參考其他「京東系」股份亦錄得大幅回調，加上內地反壟斷調查緊逼，均有可能令京東物流的估值縮水，料下調至約320億至300億美元（約2496億至2340億港元）。



根據招股文件，京東物流去年首9個月的收入達495億元（人民幣，下同），按年增長43.2%；虧損淨額縮少至7122.6萬元，上年同期蝕9.96億元；經調整盈利22.8億元，按年增長8.43倍。



短短一年內，「京東系」便不斷分拆登陸港交所。去年6月京東率先以二次上市形式回流，籌345億元成去年新股「集資王」。後又分拆京東健康（6618）在12月來港，籌269億元再奪新股集資亞軍。如今未及一年，旗下京東物流又蓄勢待發，擬撲入港股。



