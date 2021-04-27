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螞蟻零息貸款振士氣

2021-04-27 列印
　　螞蟻集團去年上市觸礁後，員工士氣低落，彭博引述知情人士表示，集團計劃向持有缺乏流動性股票期權的員工，提供零息貸款，目的是為了提振士氣。貸款細節將在未來數天公佈。

　　知情人士指，集團很多員工都收取了股份經濟收益權。按照2018年內部回購價格，每單位SER約有5.53股，定價195元人民幣，或每股股份35.26元人民幣。對應當時螞蟻估值為1500億美元。

　　報道又指，這些SER在部分員工薪酬中佔有相對大的比重，但需年滿4年方可行權，為了令員工獲得一定資產流動性，螞蟻將向他們提供零息貸款。

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