知情人士指，集團很多員工都收取了股份經濟收益權。按照2018年內部回購價格，每單位SER約有5.53股，定價195元人民幣，或每股股份35.26元人民幣。對應當時螞蟻估值為1500億美元。
報道又指，這些SER在部分員工薪酬中佔有相對大的比重，但需年滿4年方可行權，為了令員工獲得一定資產流動性，螞蟻將向他們提供零息貸款。
香港與新加坡抗疫見成效，兩地的本土確診個案回落，一度叫停的「旅遊氣泡」，失而復得，擬於五月二十六日啟動，兩地人只要符合指定要求，可以免檢疫往返。有本地旅行社指，港人「餓」外遊已久，認為新加坡團大有可為...
2021-04-27
中國再現沙塵暴，內蒙古周日形成近百公尺高的「沙塵牆」緩緩前進。昨天沙塵持續擴散，中國中央氣象台上午發佈沙塵暴藍色預警，預計中國北方近日都將受沙塵侵襲。 據報道，沙塵暴是由周日開始侵襲內蒙古阿拉善盟，當天下午五時在阿拉善右旗巴丹吉林鎮近百公尺高的沙塵緩緩前進，有如「沙塵牆」般吞噬城鎮，能見度僅四百三十七公尺。當地氣象局隨即發沙塵暴黃色預警。 央視描述，甘肅原本晴朗的天空，瞬間昏黃，短短五分鐘，就暗無天日，能見度低於二十公尺，多地傳出交通事故。報道指，甘肅城區部份道路，隔離護欄和樹木被吹倒，當地交警已啟動惡劣天氣應急預案。
2021-04-27
今屆奧斯卡電影金像獎頒獎典禮轉移陣地，由往年慣常舉行的洛杉磯杜比劇院改為洛杉磯市中心的聯合車站（Union Station）舉行。而華裔女導演趙婷執導的電影《浪跡天地》連奪三獎成奧斯卡大贏家，不過諷刺...
2021-04-27
藍塘道是跑馬地主要街道之一，沿街新舊豪宅林立，位於靜中帶旺優質地段，今次為大家推介的3房1套房放盤，實用面積逾1000方呎，可將附近各街道景收入眼底。 藍塘道49號坐落名校網，屬小學12及中學...
2021-04-27
外電報道，京東（9618）旗下京東物流力爭在本周內通過港交所（388）的上市聆訊，集資最多40億美元（約312億港元）。若京東物流成功闖關，最早將在下月招股並掛牌，成為港股中第三間「京東系」公司。分析...
2021-04-27
皇家馬德里近八年四奪歐聯，外界認為是受惠於歐洲足協的眷顧，但隨球會早前發起成立歐洲超級聯賽，他們已變成歐協的眼中釘，今晚四強首回合主場鬥車路士失去「特別照顧」，就需要靠真材實料。幸好他們有歐聯運財童子賓施馬及莫迪歷在陣，仍有力擊敗藍獅先拔頭籌，主勝值捧。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周三凌晨3:00直播）\ 從一三至一四球季起四奪歐聯，坊間認為皇馬總是得到歐洲足協的眷顧，包括淘汰賽抽中好籤，以及陣上得到球證有利判決，如一七至一八球季決賽沙治奧拉莫斯拉扯利物浦翼鋒穆罕默德沙拿至肩膊脫臼，卻沒有領牌。然而銀河艦隊主席佩雷斯早前牽頭成...
2021-04-27
大廚鄭永麒多年來醉心研究中菜，2015年開設VEA Restaurant，最近創辦「永」，擔任行政總廚，將傳統美饌重新演繹，菜式充滿個人風格。新店講究不時不食，特別推出時令嘗味菜單（$1,580/位）...
2021-04-22
《第93屆奧斯卡頒獎禮》香港時間昨早舉行，今年雖然仍有疫情，但照樣舉行實體頒獎禮，但就分開在杜比劇院及聯合車站舉行，以減少人流聚集。趙婷一如所料憑《浪跡天地》大熱奪最佳導演及最佳電影、韓星尹汝貞首奪女...
2021-04-27
經飲食界和港府商討之後，食肆限聚令得出一個新框架，容許員工以自己各持健康理由而不打針，但須每兩周檢測一次，這個折衷安排，暫時解決了飲食業勞資之間的矛盾，讓限聚令得以放寬，令飲食業多做生意，但檢測只是防守性，不能取代接種疫苗帶來的免疫力。港府和飲食業僱主仍須努力，向僱員提供誘因，做到應打盡打。 據悉，港府與飲食業對實施「疫苗氣泡」的商討，去到八八九九的階段，詳情將於本周四公佈，按照雙方思路，只要食店員工接種了新冠疫苗或定期做病毒檢測，而食客也使用全新流動應用程式證明打了針，相關食店的限聚令就得以放寬，由現時每枱坐四人增至六人，並可延長營業時間。由於早前出現逼人打針的爭議，今次...
2021-04-27
競賽小組昨日在跑馬地馬場研訊室，就波健士於本月十七日的沙田第四場賽事中，其策「美活人生」於過了千六米處後的一段不短途程上的策騎方式研訊，小組指控波健士違反賽事條例99（2）條，該條例內容為「每匹馬的騎師均須於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予其座騎十足爭勝機會，或取得最佳名次」，不過波健士提出需要時間了解有關指控的詳細內容，從而申辯，所以小組決定擇日繼續再審。 馬場浮世繪
2021-04-27