三峽新能源上海上市獲批

經飲食界和港府商討之後，食肆限聚令得出一個新框架，容許員工以自己各持健康理由而不打針，但須每兩周檢測一次，這個折衷安排，暫時解決了飲食業勞資之間的矛盾，讓限聚令得以放寬，令飲食業多做生意，但檢測只是防守性，不能取代接種疫苗帶來的免疫力。港府和飲食業僱主仍須努力，向僱員提供誘因，做到應打盡打。 據悉，港府與飲食業對實施「疫苗氣泡」的商討，去到八八九九的階段，詳情將於本周四公佈，按照雙方思路，只要食店員工接種了新冠疫苗或定期做病毒檢測，而食客也使用全新流動應用程式證明打了針，相關食店的限聚令就得以放寬，由現時每枱坐四人增至六人，並可延長營業時間。由於早前出現逼人打針的爭議，今次...

2021-04-27