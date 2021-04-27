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三峽新能源上海上市獲批

2021-04-27 列印
　　三峽新能源集團獲得監管批准後擬將進行首次公開募股，在上海掛牌，預計上市發行日期為5月10日。

　　根據去年10月三峽新能源新股向上海證交所遞交招股意向書，公司的發行數量不會超過85.71億股，即不多於公司發行後總股本的30%，集團曾表示有意透過IPO籌集250億元人民幣（35億美元），根據彭博的數據，相信招股成功後會是今年中國內地最大宗的IPO交易。

　　集團未披露募集資金額詳情，但打算用在海上風電項目建設和補充流動資金這兩方面。

　　三峽集團是中國長江三峽集團的子公司 ，以推動新能源業務為主。

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