首季不派息 研派中期息 滙控多賺79%遠勝預期

滙豐控股（005）今年首季因應全球經濟前景好而作出回撥，列帳基準除稅前利潤按年大升近79%，至57.79億美元（約450.76億港元），經調整稅前利潤按年更大升1.1倍至63.9億美元，遠勝市場預期，刺激股價造好。分析認為，滙控強勁季績或令市場對其日後派息有更多憧憬。管理層重申今年不派季息，但會積極考慮派中期息。



滙控中午公佈季績後，香港股價一度上升3%，高見46.45元，最後收報46元，升幅收窄至2%。倫敦股價亦造好，最多升2.1%，高見431.5便士（約46.48港元）。



集團首季預期信貸損失錄得準備回撥4.35億美元，主要來自英國，反映經濟預期好轉。財務總監邵偉信料，其他季度的回撥情況不會如首季，因首季情況較特別，環球經濟前景強力反彈及英國大額回撥等情況屬異常，惟料今年撥備將低於原先預測範圍。



淨利息收入跌14.4%



低息環境持續拖累滙控季內收入按年跌5.1%，主要由於淨息差按年收窄33個基點至1.21%，令淨利息收入跌14.4%。



邵偉信表示，由於港元拆息進一步下跌，對淨息差帶來影響，但預期港元拆息及淨息差正步入谷底，並料全年貸款將有中單位數增長，有助穩定淨利息收入，邁向明年時淨利息收入可望回升。



派息方面，邵偉信重申今年不派季度股息，但會積極考慮派發中期股息。他指，以首季強勁業績和普通股權一級資本比率高達15.9%，集團已作好準備派息，惟仍須視乎業務復元情況、次季業績表現，以及在英國進行的壓力測試結果，又指目前無計劃回購股份。另外，旗下恒生銀行（011）公佈，派發第一次中期股息1.1元。



截至今年3月底，滙控全職員工人數為224652名，較去年減少1407名。不過合約員工人數則增加1313名，至7005名。



邵偉信稱，首季滙控的全職員工雖然減少逾千人，包括來自美國市場以及英國非分隔銀行人手，但同時增加亞洲區財富管理業務人員。



強調無意遷冊回港



有傳滙控將幾名倫敦高層調駐香港，是為了回應股東要求將總部遷回香港的權宜之計，集團行政總裁祈耀年斷言否認，重申倫敦高層調港，旨在讓他們更接近具增長機遇地方，強調倫敦仍為國際銀行總部理想地點，在香港亦有強大的地區總部，以支持亞洲業務發展，故目前無意檢視總部地點，相信無阻滙控實現亞洲區增長計劃。