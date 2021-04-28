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觀望議息結果 杜指升3點

2021-04-28 列印
　　印度等發展中國家疫情嚴重，加上市場觀望聯儲局議息結果，外圍股市表現偏軟。杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33984點，升3點；標普500指數收報4186點，跌0.90點；納斯達克指數收報14090點，跌48點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見47.56港元，較香港收市價升1.56港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見625.96港元，較香港收市價升0.96港元。

印度疫情仍嚴重

　　雖然多國向印度提供疫苗以及物資等援助，但印度疫情仍然嚴重，甚至火葬場亦不勝負荷，市場擔心疫情會否繼續蔓延。

  此外，聯儲局在周二以及周三議息，並在香港時間周四凌晨公佈議息結果。雖然聯儲局變動息率機會甚微，但會後聲明如何評論經濟走勢，仍然是全球投資者焦點。
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