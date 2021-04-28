富力分拆物管港上市 擬下季掛牌料籌55億

物管上市潮從去年開啟至今未停歇，日前內房發展商富力地產，又擬分一杯羹，分拆旗下物管業務富力物業服務，計劃最快今年第三季度來港上市，市傳集資5億至7億美元（約39億至54.6億港元）。



富力物業服務前晚向港交所遞交招股文件。截至去年底止全年，集團純利2.4億元（人民幣，下同），按年增2.76倍。收入25.97億元，按年亦漲19.7%。收入增長的原因在於持續的業務擴張令公司管理的總建築面積增加，從而帶動基礎物業管理服務的收入增加。富力物業服務的業務分為「住宅物業管理服務」以及「商業物業管理服務」，去年分別錄17.57億元和8.4億元，按年升26.5%和7.5%，佔總收入67.6%以及32.4%。農銀及中金為富力物業服務聯席保薦人。



去年多賺2.7倍



該公司截至去年底，於中國102個城市，共管理552個項目，總在管建築面積為6940萬平方米，其中住宅物業的在管建築面積為5810萬平方米，商業物業的在管建築面積為1120萬平方米。其業務主要集中在中國一線、新一線及二線城市，分別佔總在管建築面積25.9%、25.9%及25.5%。2020年度該公司來自富力集團的收入為5.93億元，按年升77%，佔比從15.4%增至22.8%；而來自獨立第三方收入雖錄25.97億元，按年增19.7%，但佔比卻從82.9%跌至76.6%。



另外，市傳今年初遞表的物管公司新希望服務，將在本周四尋求通過上市聆訊，傳集資最多2億美元（約15.6億港元）。農銀為獨家保薦人。



