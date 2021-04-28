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十銀行今起接受失業貸款申請

2021-04-28 列印
■《星島日報》早前獨家報道，港府即將推出失業貸款。
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　　港府在今年的《財政預算案》推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，香港按證保險公司昨日宣佈，於今日起接受申請，為期6個月。按證公司表示，今日起有10間本港銀行參與這一計劃，包括滙豐銀行、中銀香港（2388）、恒生銀行（011）、渣打香港、東亞銀行（023）、大新銀行（2356）、工銀亞洲、建行亞洲、信銀國際及上商。此外，集友銀行及眾安銀行將於5月接受申請，稍後亦會有貸款機構陸續加入，有關名單及日期待確定後公佈。

　　財政司司長陳茂波表示，疫情對香港經濟造成沉重打擊，勞工市場面對嚴峻挑戰。此計劃旨在為失去主要經常收入的人士提供輔助性質的財政選項，協助他們應對暫時的困難。

眾安現金獎圖搶客

　　本港首間開業的虛擬銀行眾安銀行，成為唯一一間參與計劃的虛擬銀行，該行更提供獎賞吸新客，成功申請這一貸款並在貸款過程中開戶的新客，可額外獲得400元現金，先到先得。

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