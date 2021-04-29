聯儲局關注通脹升溫 美利率不變 杜指跌164點

美國聯儲局公開市場委員會今晨公佈議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘不變。會後聲明說，美國就業及整體經濟狀況正在改善；通脹上升，很大程度反映過渡的因素；金融狀況則仍然維持寬鬆。但儲局再次強調其於若干時間維持刺激經濟措施的承諾，即繼續每月買入1200億美元的美國國債和機構抵押貸款支持市場。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報33820點，跌164點；納斯達克指數收報14051點，跌39點。滙控（005）美國預託證券價格曾見48.02港元，較香港收市價升0.57港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見631.26港元，較香港收市價升3.26港元。



公開市場委員會（FOMC）似乎對前景持樂觀態度，對風險的擔憂則較少。FOMC表示：「受到疫情大流行影響最嚴重的行業仍然疲弱，但表現有所好轉。通脹率上升，主要反映暫時性的因素。」



美聯儲表示，通貨膨脹已經「上升」，官員警告說，除了一些供應鏈的限制外，由於衡量同比變化的「基數效應」，更高的通脹可能會到來。



央行表示，它對美國經濟活動的反彈仍持樂觀態度，將受不利影響最大的行業描述為「出現了改善」。美聯儲在三月份的會議上曾將經濟描述為面臨「相當大的風險」，但在最新聲明中刪除了「相當大」一詞。



下一次FOMC會議定於6月15日和16日舉行，屆時將有新一輪的季度經濟預測。



料加息仍需時間



華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，美國聯儲局的立場不會有大轉變，為配合市場預期，該局一般會保持論調一致，該局將繼續認為通脹上升屬暫時性問題。至於加息時間，聯儲局繼續堅持達成充份就業及通脹的目標仍需要時間。



李若凡續稱，本次議息的一大關注點在於該局會否上調隔夜逆回購利率或超額準備金利率；但她強調，就算有所調整，亦僅是因為美國短端流動性充足，並非反映聯儲局的政策方向發生轉變。



星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享表示，儘管美國經濟取得一定進展，就業市場表現轉好，但通脹暫時未有大幅上升，今次美國聯儲局將按兵不動。他認為，聯邦基金利率穩定在0.07%，IOER暫時毋須調整。



被問及議息結果對美元的影響，他表示，美元或會微跌，但由於歐羅升幅有限，料美元指數將會企穩90樓上。



歐洲股市在美聯儲局公佈議息結果前收市，三大主要股市靠穩。德意志銀行公佈首季度盈利創七年最高，刺激股價大升11%。英國富時100指數收報6963.67點，升18點。德國DAX指數收報15292.18點，升42點。法國CAC指數收報6306.98點，升33點。



油價周三高收，升近1.5%。於紐約商品交易所，6月份期油收報每桶63.86美元，升92美仙，升幅1.46%。



至於金價，則有機會微升，暫時來看每盎司1850美元已見頂，若股市回調，金價方有可能錄得更大升幅。