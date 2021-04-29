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國泰推自願離職「止血」

2021-04-29 列印
  疫情重創本港航空業，去年裁員的國泰航空（293）昨日再推出自願離職計劃，參與員工最多可獲六個月工資等補償，下月12日截止。

　　國泰向五個工種，包括機師、機艙服務員、機場旅客服務員、地勤等，推出自願離職計劃，參加員工按年資計算，可獲兩至六個月工資，以及兩個月房屋津貼等補償，昨日起接受申請，5月12日截止。

　　國泰表示，預期仍需大幅削減航班，必須審慎管理業務，相信部份員工會選擇離職。國泰預計短中期不會有明顯改善，會為所有申請自願離職員工提供支援。

　　國泰空中服務員工會主席王思敏指，現時才推出自願離職計劃是太遲，因員工去年在簽署新合約後薪金減少，獲得補償較去年裁員少，預期參與員工不會太多。
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